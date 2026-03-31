Аварии и происшествия
Сегодня 13:11
Авария в Риге: водитель разбил несколько авто и показал неприличный жест очевидцам
В понедельник в Риге нетрезвый водитель протаранил несколько припаркованных автомобилей, после чего не только отказался выходить из машины, но и продолжил употреблять алкоголь — все это попало на видео.
В понедельник в Риге, на перекрёстке улиц Валмиерас, Лиенес и Нарвас, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало несколько припаркованных у обочины автомобилей.
По словам очевидцев, водитель, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в несколько стоявших автомобилей, причинив им серьезный ущерб. Свидетели произошедшего сообщают, что после аварии водитель вел себя агрессивно, остался в машине и продолжил употреблять алкоголь. На видео видно, что водитель также показал неприличный жест.
К счастью, в происшествии никто из людей не пострадал — ущерб причинен лишь имуществу.