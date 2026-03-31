Сегодня 08:47
Во вторник в восточной Латвии ожидается дождь
Во вторник в Видземе, Латгале и Селии ожидается дождь, прогнозируют синоптики.
На побережье возможен туман. Самый солнечный день будет в Курземе. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер. Максимальная температура воздуха ожидается от +4 градусов местами на побережье до +13 градусов в восточной Латгале.
В Риге ожидается частичная облачность, без осадков. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер. Температура воздуха поднимется до +8 градусов, у моря будет на несколько градусов прохладнее.