Сегодня в Латвии официально завершилась эпидемия гриппа
Центр профилактики и контроля заболеваний объявил об окончании эпидемии гриппа в Латвии с 31 марта.
Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) объявил об окончании эпидемии гриппа в Латвии с 31 марта. По данным мониторинга ЦПКЗ по гриппу и острым инфекциям верхних дыхательных путей, доля положительных проб на грипп в Национальной микробиологической референсной лаборатории в течение последних трех недель составляет менее 10%.
С начала февраля этого года отмечается постепенное снижение числа пациентов, обращающихся к семейным врачам с клиническим диагнозом "грипп". Кроме того, информация из лаборатории за последние три недели показывает, что доля положительных образцов была ниже эпидемического порога.
ЦПКЗ оценивает интенсивность эпидемии гриппа в этом сезоне как высокую. Распространение гриппа началось раньше, чем обычно, и превысило пиковые показатели предыдущих сезонов.
Эпидемия гриппа продолжалась 17 недель. Для сравнения, эпидемия продолжалась 19 недель в сезоне 2024-2025 года и 15 недель в сезоне 2023-2024 года.
Как и в прошлом, наибольшее число случаев заболевания гриппом приходилось на детей в возрасте до 14 лет.