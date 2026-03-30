Находясь в Польше, председатель Сейма назвала главную угрозу Европе

Говоря о региональном и экономическом сотрудничестве, стороны согласились с тем, что потенциал спикеров во внешней политике использован не полностью. Миериня подчеркнула поддержку Польшей польских школ в Латвии, а также возможность прихода польских банков в Латвию. Это, по мнению парламента, укрепит экономическое сотрудничество между странами в то время, когда региональная устойчивость особенно важна. Чажастый пригласил Латвию принять участие в конференции высокого уровня по безопасности, которая состоится 10 и 11 мая следующего года.