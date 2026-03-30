Сегодня 23:23
В Латвии сразу в десятках мест начнут фиксировать у авто отсутствие страховки и техосмотра
Государственная полиция сообщает, что с завтрашнего дня, 31 марта, на дорогах Латвии начнут работу 23 стационарные видеокамеры, с помощью которых будет фиксироваться ряд административных нарушений — отсутствие OCTA, отсутствие технического осмотра, использование в дорожном движении транспортного средства, не зарегистрированного в установленном порядке, а также отсутствие виньетки на тех участках дорог, где ее приобретение является обязательным.
Работа видеокамер будет начата в следующих местах по всей Латвии:
- Рижская окружная автодорога (Балтэзерс — Саулкалне) (A4), 7,8 км;
- Автодорога Рига — Елгава — граница с Литвой (Мейтене) (A8), 23,0 км (в направлении Елгавы);
- Автодорога Екабпилс — Резекне — Лудза — граница с Россией (Терехово) (A12), 38,9 км;
- Автодорога Тинужи — Кокнесе (P80), 13,4 км;
- Автодорога Рига — Сигулда — граница с Эстонией (Вецлайцене) (A2), 156,6 км;
- Рижская окружная автодорога (Саласпилс — Бабите) (A5), 8,5 км;
- Автодорога Рига — Бауска — граница с Литвой (Гренцтале) (A7), 53,0 км;
- Автодорога Рига — Даугавпилс — Краслава — граница с Беларусью (Патарниеки) (A6), 280,1 км;
- Автодорога Рига (Скулте) — Лиепая (A9), 113,1 км;
- Автодорога Рига — Вентспилс (A10), 104,2 км;
- Автодорога Лиепая — граница с Литвой (Руцава) (A11), 43,4 км;
- Автодорога Екабпилс — Резекне — Лудза — граница с Россией (Терехово) (A12), 96,7 км;
- Автодорога Екабпилс — Резекне — Лудза — граница с Россией (Терехово) (A12), 155,8 км;
- Автодорога граница с Россией (Гребнево) — Резекне — Даугавпилс — граница с Литвой (Медуми) (A13), 10,2 км;
- Автодорога Вентспилс — Кулдига — Салдус (P108), 71,1 км;
- Автодорога Краслава — Дагда (P61), 20,3 км;
- Аугшдаугавский край, населенный пункт Силене, улица Ричу (автодорога P68), у дома №7;
- Населенный пункт Скайсткалне, улица Ригас (автодорога P89), напротив здания №1;
- Населенный пункт Свете, автодорога Елгава — Тервете — граница с Литвой (Жагаре) (P95), 7,8 км (улица Лиелсветес);
- Автодорога Елгава — Тервете — граница с Литвой (Жагаре) (P95), 43,4 км;
- Автодорога Тукумс — Кестерциемс — Мерсрагс — Колка (P131), 61,6 км;
- Автодорога Лапениеки — Кекава — Гюги (P137), 5,0 км, у перекрестка с улицей Зиемелю;
- Населенный пункт Румбула, автодорога Шкиротава — Сауриеши (V35), 2,4 км (улица Гранита).
Перед стационарными видеокамерами установлены дорожные знаки «Контрольное устройство».