"Это самый известный латвиец в мире": назван "недооцененный ресурс" нашей страны
Имя Латвии уже известно миру — но страна сама не до конца это осознает. Эксперт объясняет, почему один баскетболист может стать самым мощным инструментом национального имиджа.
Латвия пока не в полной мере использует свой потенциал в продвижении страны на мировой арене. Об этом заявил генеральный секретарь Латвийского баскетбольного союза Каспар Ципрусс в интервью программе «nra.lv TV sarunas».
По его мнению, ключевую роль в узнаваемости страны играет баскетболист Кристапс Порзиньгис, значение которого латвийцы недооценивают.
«Кристапс Порзиньгис, на мой взгляд, самый популярный человек из Латвии в мире. Причем с большим отрывом, если сейчас не говорить о его карьере или проблемах со здоровьем, а просто как о личности», — отметил Ципрусс.
Он подчеркнул, что реальную ценность спортсмена сложно даже измерить: «Его ценность очень трудно подсчитать. Но если бы мы могли это сделать, она была бы очень большой. Через него можно нести имя Латвии в мир».
По словам Ципрусса, узнаваемость работает на практике в повседневном общении: «Когда говоришь, что ты из Латвии, и упоминаешь Кристапса Порзиньгиса — люди его узнают и сразу улыбаются». Однако, по его мнению, страна не умеет правильно использовать этот ресурс:«Мы не умеем использовать этот инструмент, чтобы нести имя Латвии. Мы пытаемся делать это другими способами. Спорт часто объединяет. Люди перед началом каких-то деловых переговоров обсуждают игры, результаты — это сразу помогает начать разговор».
1,000 threes and counting 📈— Golden State Warriors (@warriors) March 30, 2026
Ципрусс уверен, что при грамотном подходе эффект мог бы быть значительно сильнее:
«Если бы мы научились это использовать и продвигать дальше, это звучало бы намного громче и дальше, и многим другим отраслям было бы гораздо легче выстраивать коммуникацию».