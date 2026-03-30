"Это самый известный латвиец в мире": назван "недооцененный ресурс" нашей страны

По словам Ципрусса, узнаваемость работает на практике в повседневном общении: «Когда говоришь, что ты из Латвии, и упоминаешь Кристапса Порзиньгиса — люди его узнают и сразу улыбаются». Однако, по его мнению, страна не умеет правильно использовать этот ресурс:«Мы не умеем использовать этот инструмент, чтобы нести имя Латвии. Мы пытаемся делать это другими способами. Спорт часто объединяет. Люди перед началом каких-то деловых переговоров обсуждают игры, результаты — это сразу помогает начать разговор».