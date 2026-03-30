Еще минус 10 евро: с 1 апреля больница в Вентспилсе повышает цены на услуги
В Северокурземской региональной больнице в Вентспилсе с 1 апреля примерно для пятой части услуг плата будет повышена в среднем на 10 евро, сообщила специалист по связям с общественностью больницы Жанете Лабзаре.
Председатель правления Северокурземской региональной больницы Юрис Лацис отметил, что изменения цен могут создать дополнительную нагрузку для пациентов, и принимать такие решения непросто, однако за последние годы существенно выросли расходы, которые до сих пор в значительной мере покрывались за счет внутренних ресурсов больницы.
Внесенные изменения в прейскурант необходимы для того, чтобы цены на предоставляемые услуги покрывали их себестоимость и больница могла и дальше обеспечивать лечение, пояснил Лацис.
Объясняя принципы формирования цен, Лацис подчеркнул, что стоимость услуг больницы определяется на основе их себестоимости, чтобы доходы покрывали расходы на их предоставление. Нормативное регулирование не предусматривает, что государственные и муниципальные медицинские учреждения могут искусственно снижать цены, так как это искажает конкуренцию, и соответствие цен также тщательно контролирует Совет по конкуренции.