Латвийские аптекари взволнованы: население готово покупать лекарства в интернете и даже без рецептов
Проведенный в январе 2026 года опрос жителей Латвии, осуществленный Латвийской организацией верификации лекарств (LZVO) и исследовательским центром SKDS, показал, что более половины, то есть 56% респондентов, рассмотрели бы возможность приобрести рецептурные лекарства без рецепта врача, если бы у них была такая возможность.
В Латвии рецептурные лекарства жители могут приобретать только предъявив рецепт, выписанный медицинским специалистом, или электронный рецепт, который фармацевт может проверить в системе E-veselība. Несколько аптек предлагают возможность заказать рецептурные лекарства также по телефону или в электронном виде; в этом случае жителю будет обеспечена консультация с фармацевтом, а также потребуется идентификация личности — с использованием интернет-банка, электронной подписи или путем сообщения персонального кода. Каждая упаковка рецептурного препарата маркирована уникальным кодом, который фармацевт перед выдачей проверяет в системе верификации лекарств Латвии, тем самым гарантируя подлинность препарата.
Данные опроса LZVO и SKDS показывают, что за последние 6 месяцев рецептурные препараты использовали 71% жителей Латвии, а в возрастной группе старше 64 лет утвердительно ответили даже 89% респондентов.
Тревожными являются результаты ответа на вопрос — стали ли бы жители покупать рецептурные лекарства без рецепта врача, если бы такая возможность существовала? Более половины, то есть 56% респондентов, признают, что рассмотрели бы возможность приобрести рецептурные лекарства без рецепта врача, что свидетельствует о том, что часть жителей готова искать другие, в том числе нелегальные способы приобретения лекарств.
"Также вызывают обеспокоенность результаты по вопросу покупки рецептурных лекарств на интернет-сайтах (в объявлениях, социальных сетях, на найденных в интернете страницах) в ситуациях, если необходимый препарат недоступен в аптеке. 54% опрошенных указывают, что рассмотрели бы покупку лекарств на интернет-сайтах, не являющихся аптеками, что является действительно тревожным показателем и фактически свидетельствует о том, что часть жителей готова рисковать и употреблять вещества неизвестного происхождения", - указывает LZVO и напоминает: если лекарства недоступны в аптеках и невозможно обеспечить другие препараты с тем же действующим веществом, пациентам рекомендуется консультироваться со своим врачом.
