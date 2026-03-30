Латвийские аптекари взволнованы: население готово покупать лекарства в интернете и даже без рецептов

"Также вызывают обеспокоенность результаты по вопросу покупки рецептурных лекарств на интернет-сайтах (в объявлениях, социальных сетях, на найденных в интернете страницах) в ситуациях, если необходимый препарат недоступен в аптеке. 54% опрошенных указывают, что рассмотрели бы покупку лекарств на интернет-сайтах, не являющихся аптеками, что является действительно тревожным показателем и фактически свидетельствует о том, что часть жителей готова рисковать и употреблять вещества неизвестного происхождения", - указывает LZVO и напоминает: если лекарства недоступны в аптеках и невозможно обеспечить другие препараты с тем же действующим веществом, пациентам рекомендуется консультироваться со своим врачом.