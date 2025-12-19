Появился еще один простой способ получить в аптеке лекарства, выписанные другому человеку

Чтобы приобрести лекарства по электронному рецепту, выписанному другому человеку, например родственнику или соседу, в аптеке необходимо предъявить ID-номер электронного рецепта. Он доступен врачу и пациенту в системе E-veselība, поэтому рекомендуется распечатать его или сохранить в виде изображения в телефоне. Помимо этого необходимо назвать имя и фамилию пациента, а также предъявить собственный документ, удостоверяющий личность, чтобы фармацевт отметил в системе получателя лекарств. В аптеке не требуется называть персональный код пациента или предъявлять его документ, удостоверяющий личность.