Появился еще один простой способ получить в аптеке лекарства, выписанные другому человеку
С учетом распространения эпидемии гриппа и других острых заболеваний актуальной становится необходимость приобрести в аптеке лекарства, выписанные другому человеку. Это можно сделать, предъявив в аптеке ID-номер электронного рецепта, выписанного другому лицу, или делегировав в портале системы E-veselība (www.eveseliba.gov.lv) лиц, которые будут иметь право использовать выписанные жителю электронные рецепты, предъявляя в аптеке только свой документ, удостоверяющий личность, и называя имя и фамилию пациента.
Чтобы приобрести лекарства по электронному рецепту, выписанному другому человеку, например родственнику или соседу, в аптеке необходимо предъявить ID-номер электронного рецепта. Он доступен врачу и пациенту в системе E-veselība, поэтому рекомендуется распечатать его или сохранить в виде изображения в телефоне. Помимо этого необходимо назвать имя и фамилию пациента, а также предъявить собственный документ, удостоверяющий личность, чтобы фармацевт отметил в системе получателя лекарств. В аптеке не требуется называть персональный код пациента или предъявлять его документ, удостоверяющий личность.
Одновременно житель может делегировать другому человеку право приобретения лекарств по электронному рецепту через портал системы E-veselība (http://www.eveseliba.gov.lv). В таком случае лекарства смогут приобрести как сам пациент, так и человек, которому делегировано право получения лекарств, предъявляя в аптеке только свой документ, удостоверяющий личность, и называя имя и фамилию пациента.
Если человек не пользуется цифровыми инструментами и хочет делегировать другому лицу доступ к своим данным E-veselība, ему необходимо обратиться в Национальную службу здоровья, предъявить паспорт или удостоверение личности eID и подать письменное заявление о предоставлении делегирования прав другому человеку.
Если житель не может посетить центры обслуживания клиентов Национальной службы здоровья, заявление вместе с нотариально заверенной доверенностью, подтверждающей, что указанное в заявлении лицо уполномочено пользоваться системой E-veselība, в том числе просматривать и использовать электронные рецепту в аптеке, необходимо отправить по почте или в электронном виде с электронной подписью на электронную почту Национальной службы здоровья (nvd@vmnvd.gov.lv) или на официальный электронный адрес NVD.
