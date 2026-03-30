В Латвии спорят о реформе закупок, которая может затронуть сделки на миллиард евро

В настоящее время пороги публичных закупок составляют 10 тыс. евро для товаров и услуг и 20 тыс. евро для строительных работ. В поправках, которые готовятся к окончательному чтению в Сейме, эти пороги значительно увеличены - до 143 тыс. евро для товаров и услуг и до 5,5 млн евро для строительных работ. Ниже этих порогов проводить закупки будет значительно проще. Как отметила руководитель управления стратегии Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Анита Бетере, благодаря радикальной реформе заказчики получат больше гибкости, так как в ряде случаев сами смогут выбирать - проводить закупку или самому напрямую выбирать подрядчика.