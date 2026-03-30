СГБ завершила все проверки по российским военным, которые просили убежище в Латвии: почти всем отказано

Одновременно был один исключительный случай, когда СГБ дала PMLP положительное заключение о возможности предоставления убежища дезертиру из российской армии, не установив в конкретном случае угрозы, которую этот человек мог бы представлять для национальной безопасности Латвии. Этот мужчина был ранен в Украине и госпитализирован в России. В 2024 году он тайно прибыл в Беларусь и, переплыв Даугаву, попросил убежище в Латвии. В Латвии мужчина получил статус беженца на максимально возможный срок — пять лет, а латышским языком владеет на уровне A1.