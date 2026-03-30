СГБ завершила все проверки по российским военным, которые просили убежище в Латвии: почти всем отказано
Служба государственной безопасности (СГБ) до сих пор почти во всех случаях давала Управлению по делам гражданства и миграции (PMLP) отрицательное заключение по гражданам России, которые участвовали в войне в Украине и запрашивали убежище в Латвии, выяснило агентство LETA в службе.
СГБ в рамках своей компетенции с момента вторжения России в Украину проверяла отдельных граждан России, которые участвовали в боевых действиях в Украине и просили убежище в Латвии.
Также СГБ проверила несколько десятков граждан Украины, которые участвовали в боевых действиях в Украине и в соответствии с порядком, установленным законом о поддержке гражданского населения Украины, запросили в Латвии статус временной защиты.
СГБ обратила внимание, что каждый случай служба оценивает индивидуально, получая и анализируя большой объем информации, чтобы выявить риски разведывательной и иной деятельности, направленной против национальной безопасности Латвии.
СГБ подчеркнула, что в случае граждан Украины проводит углубленные проверки в отношении лиц с оккупированных Россией территорий Украины — Крыма, Луганской и Донецкой областей.
По гражданам России СГБ до сих пор почти во всех случаях давала PMLP отрицательное заключение.
Одновременно был один исключительный случай, когда СГБ дала PMLP положительное заключение о возможности предоставления убежища дезертиру из российской армии, не установив в конкретном случае угрозы, которую этот человек мог бы представлять для национальной безопасности Латвии. Этот мужчина был ранен в Украине и госпитализирован в России. В 2024 году он тайно прибыл в Беларусь и, переплыв Даугаву, попросил убежище в Латвии. В Латвии мужчина получил статус беженца на максимально возможный срок — пять лет, а латышским языком владеет на уровне A1.
В настоящее время СГБ завершила все проверки по российским военным, которые просили убежище в Латвии.
Служба продолжает отдельные проверки в отношении граждан Украины, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины и запросили в Латвии статус временной защиты. До сих пор СГБ не выявила со стороны таких граждан Украины рисков для национальной безопасности Латвии и не давала по ним PMLP отрицательных заключений.
До настоящего времени в ходе проверок соискателей убежища СГБ не рассматривала граждан Беларуси, которые участвовали бы в боевых действиях в Украине.