Трое руководителей самоуправлений остались без допуска к гостайне, еще 19 получили его с ограничениями

Этого можно было ожидать, так как закон запрещает предоставлять доступ к гостайне лицам, осужденным за умышленное преступление. В разговоре с "de facto" Трукснис признал, что в письме СГБ упоминались различные административные нарушения, в том числе превышение скорости, но основной причиной стала подделка командировочных документов почти десять лет назад. В то же время председателю думы Прейльского края Алдису Адамовичу, который имеет судимость за мошенничество с компенсациями за транспорт и аренду жилья, в доступе к гостайне, в отличие от Труксниса, отказано не было. "СГБ мне просто прислала письмо о том, что допуск выдан. На ограниченный срок. Больше ничего я не знаю", - сказал Адамович. В законе предусмотрено исключение, согласно которому руководитель службы безопасности по собственной инициативе может отступить от ограничений в отношении осужденных лиц. Похоже, в случае Адамовича именно так и произошло.