После холодных ночей и туманов в Латвию может прийти более теплая погода.
Сегодня 10:05
Синоптики рассказали, когда в Латвию придет более теплая погода
Неделя в Латвии пройдет без существенных осадков, но жителям побережья стоит готовиться к частым туманам и заметно более прохладной погоде. При этом уже на следующей неделе синоптики допускают потепление.
На этой неделе в регионах на побережье часто ожидается туман, свидетельствуют прогнозы синоптиков. Осадков будет мало, в основном дожди пройдут во вторник местами на востоке страны.
При ясном небе в ночные и утренние часы температура воздуха во многих регионах Латвии понизится до 0...-4 градусов. Днем температура в основном составит +9...+14 градусов, на побережье - до +3...+8 градусов.
На следующей неделе возможна более теплая погода.