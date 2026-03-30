Больницы в Латвии предупредили о риске сокращения услуг: системе срочно нужны миллионы
Латвийские больницы оказались на грани: нехватка финансирования уже сказывается на работе, и без срочной поддержки жители рискуют столкнуться с ограничением медицинской помощи. О текущих проблемах в системе здравоохранения рассказал глава Союза самоуправлений Латвии Гинтс Каминскис в эфире программы "Dienas personība" на TV24.
По его словам, наибольшую тревогу испытывают больницы первого и третьего уровня:
«По этому вопросу мы уже длительное время говорим с министром здравоохранения. Больницы первого и третьего уровня достаточно обеспокоены. Они обеспокоены тем, что может исчезнуть возможность предоставлять услуги. Уже сейчас они оказывают услуги при сокращенном финансировании».
Каминскис отметил, что этот вопрос недавно обсуждался на встрече с руководителями медучреждений и депутатами Сейма: «На прошлой неделе состоялась встреча в Союзе самоуправлений с руководителями этих больниц, в которой участвовали и депутаты Сейма, и эти проблемы были обсуждены». По итогам обсуждений стало ясно, что системе срочно нужны дополнительные средства: «По сути, вывод такой: конечно, необходимы средства и университетским больницам. Клиникам в Риге однозначно нужны средства, но также они необходимы и региональным больницам, где нужно обеспечивать услуги». Особое внимание он обратил на доступность медицины для жителей регионов: «Чтобы жители не страдали от того, что услуги отдаляются, в том числе там, где может сокращаться число населения, необходимо дополнительное финансирование».
В переговорах с Министерством здравоохранения обсуждаются конкретные шаги: «С министерством мы сейчас обсуждаем, как обеспечить услуги, по шагам. Если не ошибаюсь, до 1 июня должен быть предложен план».
Каминскис также назвал конкретную сумму, необходимую для стабилизации ситуации: «Я также согласен, что это финансирование — 8 миллионов, которое необходимо, чтобы не сокращались услуги и хватало средств этим больницам, — должно быть обеспечено».
При этом он подчеркнул, что пациентам не стоит сомневаться в получении помощи: «Наверное, ни в одной ситуации не правильно создавать такие сомнения, в том числе и в здравоохранении. Здесь должна быть уверенность, что услуги обеспечиваются в любом месте и на любом уровне».
В качестве примера он привел сотрудничество между регионами и столицей: «Например, в Тукумсе врач приезжает — если говорить о квалификации, то он работает и в Риге, и в Тукумской больнице. У нас нет сомнений в качестве работы врачей». Тем не менее, он признал важность стабильности для общества.