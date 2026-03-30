Больницы в Латвии предупредили о риске сокращения услуг: системе срочно нужны миллионы

Каминскис отметил, что этот вопрос недавно обсуждался на встрече с руководителями медучреждений и депутатами Сейма: «На прошлой неделе состоялась встреча в Союзе самоуправлений с руководителями этих больниц, в которой участвовали и депутаты Сейма, и эти проблемы были обсуждены». По итогам обсуждений стало ясно, что системе срочно нужны дополнительные средства: «По сути, вывод такой: конечно, необходимы средства и университетским больницам. Клиникам в Риге однозначно нужны средства, но также они необходимы и региональным больницам, где нужно обеспечивать услуги». Особое внимание он обратил на доступность медицины для жителей регионов: «Чтобы жители не страдали от того, что услуги отдаляются, в том числе там, где может сокращаться число населения, необходимо дополнительное финансирование».