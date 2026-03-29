В Латвии ожидается переменчивая неделя с туманами, дождями и прохладными ночами
На следующей неделе ожидается переменчивая погода — более солнечные дни будут чередоваться с облачными и дождливыми.
В понедельник небо в основном будет затянуто облаками, лишь местами выглянет солнце. С середины дня в отдельных центральных и восточных районах ожидается небольшой дождь, а ночью в некоторых местах сгустится туман. Ветер будет слабым. Ночью температура опустится до -2…+2 градусов, днем воздух прогреется до +9…+12 градусов, на побережье будет прохладнее — +4…+8.
Во вторник прояснения ожидаются главным образом на западе страны, а в среду солнце покажется уже во многих районах Латвии. Осадки прогнозируются только местами на востоке: во вторник и в ночь на среду временами будет идти дождь. В ночь на среду во многих районах Курземе сгустится туман, а местами на побережье он сохранится и днем. Ветер останется слабым. Ночью температура во многих районах будет опускаться на пару градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до +7…+12 градусов, у побережья будет на несколько градусов прохладнее.
Во второй половине недели усилится влияние циклона: небо часто будет затянуто облаками, а во многих районах время от времени ожидаются осадки, главным образом дождь. Ночью местами температура еще будет опускаться ниже нуля, а днем максимальная температура составит от +5…+8 градусов на побережье до +9…+12 градусов в большей части Латвии.