В Латвии ожидается переменчивая неделя с туманами, дождями и прохладными ночами

Во вторник прояснения ожидаются главным образом на западе страны, а в среду солнце покажется уже во многих районах Латвии. Осадки прогнозируются только местами на востоке: во вторник и в ночь на среду временами будет идти дождь. В ночь на среду во многих районах Курземе сгустится туман, а местами на побережье он сохранится и днем. Ветер останется слабым. Ночью температура во многих районах будет опускаться на пару градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до +7…+12 градусов, у побережья будет на несколько градусов прохладнее.