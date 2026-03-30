Невероятно, но факт: поселок в богатой европейской стране заплатит десятки тысяч евро тому, кто туда переедет
В Швейцарии объявилась живописная горная деревня, которая предлагает финансовую помощь тем, кто решит переехать туда на постоянное жительство. Албинен – небольшое поселение в Альпах, которое столкнулось с сокращением населения и поэтому решило поощрить новых жителей денежной выплатой.
Как рассказало издание Express, село Албинен расположено на юго-западе Швейцарии, в кантоне Вале. По имеющимся данным, население составляет всего 262 человека. Именно из-за сокращения количества жителей в селе поддержали инициативу, которая предусматривает выплату 25 тысяч швейцарских франков тем, кто решит поселиться там. Это более 27 тысяч евро.
Правда, для получения денег нужно соответствовать ряду строгих требований. Чтобы претендовать на выплату, нужно приобрести, построить или существенно отремонтировать основное жилье в селе. При этом стоимость такого жилья должна составлять не менее 200 тысяч швейцарских франков. Важно и то, что дом или квартира должны быть именно основным местом жительства, а не дачей или жильем для отдыха. Кроме этого, человек должен обязаться жить в селе не менее 10 лет.
Есть еще одно важное требование: претендент должен быть либо гражданином Швейцарии, либо иметь разрешение на постоянное проживание типа C. То есть для большинства иностранцев эта программа фактически недоступна.
Претендентам также нужно быть моложе 45 лет. Такие правила, согласно жилищным нормам 2023 года, имеют целью поддержать постоянное проживание молодых людей и семей в муниципалитете Албинен.