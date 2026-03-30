Невероятно, но факт: поселок в богатой европейской стране заплатит десятки тысяч евро тому, кто туда переедет

Правда, для получения денег нужно соответствовать ряду строгих требований. Чтобы претендовать на выплату, нужно приобрести, построить или существенно отремонтировать основное жилье в селе. При этом стоимость такого жилья должна составлять не менее 200 тысяч швейцарских франков. Важно и то, что дом или квартира должны быть именно основным местом жительства, а не дачей или жильем для отдыха. Кроме этого, человек должен обязаться жить в селе не менее 10 лет.