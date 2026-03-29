По данным Reuters, около 40% мощностей РФ по экспорту нефти выведены из строя
Около 40% мощностей России по поставкам нефти за рубеж, которые составляют 2 млн баррелей в сутки, временно выведены из строя в результате украинских атак и задержаний танкеров "теневого флота" РФ. Как пишет DW, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные расчеты на основе рыночных данных.
Это самое серьезное нарушение поставок нефти в истории современной России. Оно произошло в момент, когда цены на нефть превысили 100 долларов за баррель из-за войны США и Израиля против Ирана.
Reuters указывает, что после атак украинских БПЛА в марте 2026 года на экспортные порты в Балтийском море (в Приморске и Усть-Луге) отгрузки нефти прервались. В Новороссийске, экспортном порту РФ на Черном море, отгрузка также осуществляется ниже планового уровня.
Сказывается и повреждение нефтепровода "Дружба", транзит по которому прервался в конце январе после повреждений, вызванных российскими ударами по Украине, пишет агентство. Как рассказали Reuters нефтетрейдеры, участившиеся задержания российских танкеров "теневого флота" европейскими странами также нарушили поставки нефти объемом 300 тысяч баррелей из Мурманска.
По оценкам агентства, Россия без перебоев осуществляет поставки нефти в Китай (около 1,9 млн баррелей в сутки) и Беларусь (300 тысяч баррелей), а также отгружает нефть с проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" (250 тысяч баррелей в сутки).