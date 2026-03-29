В ночь на понедельник в Латвии похолодает до -2 градусов, днем местами пройдет дождь
В ночь на понедельник в Латвии существенных осадков не ожидается, местами возможен туман, а температура опустится до -2 градусов. Днем в Риге и в части страны погода еще будет относительно спокойной, однако позже небо затянут облака и местами пройдет дождь.
Ночью небо в основном будет затянуто облаками, местами прояснится, однако существенных осадков не ожидается. При слабом ветре в отдельных районах образуется туман. Температура воздуха составит от -2 до +2 градусов.
В Риге ожидается преимущественно облачная погода, при этом существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет слабым, а воздух остынет до +1…+2 градусов. Хотя большую часть неба закроют облака, местами между ними будет выглядывать солнце. С середины дня в отдельных районах центральной и восточной части страны временами пройдет дождь. Ветер останется слабым, температура воздуха составит +9…+12 градусов, на побережье — +4…+8 градусов.
В Риге утром небо временами будет проясняться, однако в течение дня облаков станет больше, а во второй половине дня ожидается дождь. Ветер будет слабым, температура воздуха — около +10 градусов.