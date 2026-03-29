ВИДЕО: у Эспланады в Риге автобус снес ограждение - водителю стало плохо за рулем

ДТП произошло около 10:30, когда автобус 6-го маршрута предприятия Rīgas satiksme съехал с проезжей части и врезался в разделительную аллею на бульваре Бривибас. Согласно первоначальной информации, авария произошла из-за того, что водителю транспортного средства стало плохо. В результате происшествия пострадал водитель автобуса, пассажиры не пострадали.