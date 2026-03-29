Ждут всех от мала до велика: началась регистрация на традиционный велозаезд в Кекаве
Открыта регистрация на восьмой "Ķekavas velobrauciens", который пройдет 1 мая и соберет профессиональных велосипедистов, любителей активного образа жизни и семьи со всей Латвии.
Цель мероприятия — популяризация шоссейного велоспорта, продвижение активного и здорового образа жизни, а также укрепление узнаваемости Кекавского края и продолжение традиций велоспорта.
Участникам предложат выбрать одну из четырех дистанций разной протяженности.
Дистанция длиной 45 километров предназначена для опытных участников, 20 километров — для активных любителей, 7 километров — семейная дистанция для всех поколений, а 400 метров — детская дистанция для самых маленьких.
Центр соревнований будет расположен у Кекавского спортивного клуба на улице Бривибас, 9.
В семейной дистанции участники не будут соревноваться — это будет совместное приключение с розыгрышем призов, в котором примут участие все. В детской дистанции все участники получат поощрительные призы.
Предварительная регистрация открыта до 22 апреля на сайте, где также доступен регламент соревнований. После этой даты регистрация будет возможна в день проведения соревнований за повышенную плату и при ограниченном количестве мест.
В день проведения велозаезда планируются ограничения движения как на государственных, так и на региональных автодорогах.
Соревнования организует Спортивный центр Кекавского края в сотрудничестве с Латвийской федерацией велоспорта.