Латвия снова перешла на летнее время

В 2018 году в Европе был поднят вопрос о необходимости пересмотра действующего режима перевода часов. Европейская комиссия провела опрос граждан государств Европейского союза (ЕС), в ходе которого большинство выразило мнение, что существующий порядок следует отменить. 12 сентября 2018 года Еврокомиссия представила государствам ЕС проект директивы, предусматривающий прекращение сезонного перевода часов во всем ЕС. Дискуссии по этому предложению еще продолжаются, окончательное решение пока не принято.