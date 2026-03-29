Сегодня 09:22
В воскресенье воздух прогреется до +16 градусов
Температура воздуха в воскресенье местами повысится до +16 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В течение дня солнце будет чередоваться с облаками, осадков не ожидается, сохранится слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит +11...+16 градусов, на морском побережье и в Курземе будет прохладнее - до +5...+10 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух в столице прогреется до +8...+10 градусов.