"Обществу нужно очень серьезно учиться": эксперт считает, что вакцинация - это вопрос образования
Почему люди верят фейкам о вакцинации даже в эпоху технологий? Латвийский эксперт объяснил, как дезинформация и слабое критическое мышление влияют на решения родителей и что с этим делать.
Парламентский секретарь Министерства сообщения, преподаватель Университета им. Страдиня Кристап Заляйс в эфире программы «Press klubs» заявил, что вопрос вакцинации тесно связан с уровнем образования и способностью общества критически оценивать информацию.
По его словам, значительную роль сегодня играет дезинформация, включая контент, созданный искусственным интеллектом, который все чаще влияет на восприятие людей. «К сожалению, если мы не понимаем, как это устроено, мы начинаем этому верить», — подчеркнул он. Эксперт считает, что ключевая проблема — недостаток критического мышления:
«Критическое мышление — умение распознавать, понимать и анализировать информацию — это то, чему нам как обществу нужно очень серьезно учиться».
Он также отметил, что особенно уязвимы люди перед современными цифровыми манипуляциями: «Сейчас появляются видеоматериалы, созданные искусственным интеллектом… и это просто ужас. Если мы не понимаем, что это такое, мы начинаем этому верить».
Заляйс связывает решение этой проблемы с образованием и делает ставку на молодое поколение: «Я смотрю на молодое поколение с надеждой, что, улучшая образование и работая над этим, можно изменить ситуацию». При этом он подчеркнул, что вакцинация — это не только вопрос знаний, но и ответственности родителей.
Говоря о школах, эксперт признал, что темы вакцинации и дезинформации пока недостаточно широко представлены в учебной программе. «Честно говоря, я считаю, что об этом нужно говорить больше в учебном содержании», — отметил он. По его словам, отдельные аспекты уже включены в такие предметы, как социальные науки и элементы «здоровья», однако этого недостаточно: «Критическое мышление — это немного недооцененная тема, в которую нужно вкладывать больше».
В заключение Заляйс подчеркнул важность инвестиций в образование молодежи: «Лучшее вложение — это то, что мы можем сделать для нашей молодежи, обучая ее. Тогда в следующий раз они либо не допустят ошибок, либо поймут, почему что-то правильно или нет».