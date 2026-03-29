"Думала - 5 евро, оказалось - 55 000": история невероятной удачи в Алуксненском крае
Жительница Алуксненского края просто взяла один билет из "большой стопки" — и сначала подумала, что выиграла 5 евро. Но муж взглянул внимательнее… и их жизнь изменилась за секунды.
«Возможно, у меня было предчувствие. Не зря я выбрала именно билет лотереи Medus», — рассказывает жительница Алуксненского края, которая в середине марта выиграла 55 000 евро в моментальной лотерее.
В тот день она вытащила всего один билет — «из большой стопки билетов Medus» — и купила его на автозаправке Viada в Алуксне.
Хотя удача улыбнулась ей именно сейчас, сама победительница признается, что давно знакома с лотереями: «В основном я участвую в SuperBingo и делаю это уже примерно 20 лет. Участвую с двумя вариантами и без джокеров». При этом она добавляет: «Я не увлекаюсь лотереями, но эта одна, особая традиция у меня есть».
Судьбоносный момент произошел дома, в кругу семьи. «Я увидела 3 цветочка и сказала мужу, что, наверное, выиграла 5 евро. Честно говоря, у меня не самое хорошее зрение, и мне действительно не пришло в голову, что это может быть 55 тысяч», — вспоминает она.
Но именно муж заметил невероятное: «Муж подошел, посмотрел и сказал, что это 55 тысяч!» После этого и молодое поколение семьи убедилось в крупном выигрыше.
Эмоции были настолько сильными, что поверить в происходящее оказалось непросто: «Весь тот день я ходила растерянная, и, хотя деньги уже на счету, я до сих пор не верю». При этом она признается: «Да, в глубине души я всегда надеялась, что выиграю крупную сумму… Но теперь, когда это случилось, трудно поверить. Это неописуемые ощущения. Для нашей семьи это большие деньги».
Планы на выигрыш у семьи уже есть — и они очень практичные. «Большая часть будет вложена в ремонт дома. Мы давно об этом думали, но с повседневными доходами не могли себе позволить. Теперь наконец займемся этим». А если удастся немного сэкономить, семья исполнит еще одну мечту — отправится в путешествие.