Штрафы не пугают: в Латвии резко выросло число пожаров сухой травы
Сезон палов стартовал раньше, чем ожидалось: сотни пожаров сухой травы фиксируются по всей Латвии.
В прошлом году было зарегистрировано 956 таких пожаров, что на 516 больше, чем годом ранее. В 2023 году было зарегистрировано 752 пожара сухой травы.
Первый пожар сухой травы в прошлом году был зарегистрирован 1 апреля, тогда как в этом году до 26 марта произошел уже 271 пожар.
Как указал начальник ГПСС Мартиньш Балтманис, количество пожаров прошлогодней травы зависит не только от безответственности людей, но и от погодных условий - как только наступает сухая погода, возрастает количество таких пожаров.
Хотя за сжигание сухой травы предусмотрено наказание, поймать нарушителей непросто. ГПСС активно работает в сфере профилактики поджогов сухой травы и добивается результатов, так как раньше в Латвии за год регистрировалось около 3000 пожаров сухой травы, отметил Балтманис.