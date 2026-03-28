Кто на самом деле загрязняет природу - неожиданный ответ латвийского эксперта
Действительно ли крупные фермы вредят природе больше всего? Эксперт утверждает обратное: современные технологии и экономика делают именно большие хозяйства зачастую более экологичными.
В обществе широко распространено мнение, что крупные сельскохозяйственные предприятия являются главными загрязнителями окружающей среды. Однако председатель правления Совета сотрудничества сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис предлагает взглянуть на ситуацию иначе.
По его словам, связь между размером хозяйства и вредом для экологии далеко не такая однозначная. Гутманис признает, что крупные хозяйства действительно работают более интенсивно, но подчеркивает ключевой момент - чем больше хозяйство — тем больше у него возможностей работать экологично.
Он объясняет, что именно крупные предприятия могут позволить себе дорогие экологические технологии: «Это касается и животноводства — хранилищ навоза, попадания жидкого навоза в почву. Это очень дорогие технологии, которые маленькие хозяйства не могут себе позволить, а большие могут и, соответственно, работают более экологично».
Важную роль, по словам эксперта, играют и государственные программы поддержки: «Есть различные программы — те хозяйства, которые работают более экологично, получают большую поддержку и активно этим пользуются».
Аналогичная ситуация наблюдается и в растениеводстве, особенно в зерновом секторе. И здесь активно применяются современные методы. Гутманис поясняет: «Мы понимаем, что в одном месте минеральных удобрений нужно больше, в другом — меньше, в зависимости от анализа почвы».
Эксперт подчеркивает, что экологичный подход — это не только про заботу о природе, но и про деньги: «Это не только потому, что кто-то заставляет нас думать об окружающей среде или загрязнении — это еще и экономический показатель. Чем разумнее мы хозяйствуем, тем это выгоднее самому хозяйству, и большинство фермеров это понимают».
При этом Гутманис признает, что проблемы все же существуют: «Конечно, в каждой сфере есть плохие исключения, которые могут портить общую картину больше, чем сама система. Это важно понимать». По его мнению, именно отдельные негативные случаи часто формируют общественное мнение, хотя не отражают реального положения дел в отрасли.