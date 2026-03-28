Число малоимущих и малообеспеченных в Латвии снова пошло вверх
В Латвии за месяц выросло число жителей со статусом малоимущих и малообеспеченных. По данным Министерства благосостояния, к концу февраля таких людей в стране стало заметно больше, чем месяцем ранее.
В конце февраля этого года в Латвии статус малоимущего лица был действителен у 41 825 человек, что на 1,6% больше, чем в конце января. Об этом свидетельствует информация, предоставленная Министерством благосостояния.
Одновременно в конце февраля в стране было 16 830 человек, которым присвоен статус малообеспеченного лица. Это на 4,3% больше, чем месяцем ранее.
Порог дохода для малоимущего домохозяйства определяется на уровне 50% от медианного дохода. В 2026 году этот порог для первого или единственного человека в домохозяйстве составляет 425 евро, а для каждого следующего члена домохозяйства — 298 евро.
В свою очередь, порог дохода для малообеспеченного домохозяйства каждая самоуправа вправе устанавливать самостоятельно, но не выше 80% от медианного дохода и не ниже порога малоимущего домохозяйства.
Максимальный размер порога дохода для малообеспеченного домохозяйства в 2026 году составляет 680 евро для первого или единственного человека в домохозяйстве и 476 евро — для каждого следующего члена семьи.