После холодной ночи с туманом в Латвию придет более приятная погода
В Латвии ночь на воскресенье будет прохладной, местами с туманом, дождем и мокрым снегом, однако днем во многих районах распогодится.
Ночью на западе страны будет преимущественно облачно, местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, тогда как на востоке Латвии погода будет переменно облачной и сухой. Ветер будет слабым, в отдельных районах образуется туман. Температура воздуха понизится до -2...+2 градусов.
В Риге ночь будет переменно облачной, без осадков. Ветер останется слабым, а воздух остынет до +1...+2 градусов.
Днем на западе страны сохранится облачная погода, временами возможен небольшой дождь, а на востоке облака лишь местами будут закрывать солнце, осадки не ожидаются. Ветер останется слабым. Максимальная температура воздуха составит +10...+15 градусов, а на побережье и в западной части страны будет не теплее +4...+9 градусов.
В Риге погода будет преимущественно солнечной, хотя временами небо будут закрывать облака. Осадков не ожидается. Ветер продолжит дуть слабо, а максимальная температура воздуха составит около +10 градусов.