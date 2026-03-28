После холодной ночи с туманом в Латвию придет более приятная погода

Ночью на западе страны будет преимущественно облачно, местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, тогда как на востоке Латвии погода будет переменно облачной и сухой. Ветер будет слабым, в отдельных районах образуется туман. Температура воздуха понизится до -2...+2 градусов.