ВИДЕО: в России на ледовом шоу пролилась кровь - фигуристка получила серьезную травму коньком
Кровь на льду, паника в зале и срочная госпитализация — в России выступление звездных фигуристов превратилось в шокирующую драму. Как случайное движение конька едва не закончилось трагедией?
Во время ледового шоу произошел инцидент, который зрители запомнят надолго. Олимпийская призерка Виктория Синицына получила серьезную травму прямо во время выступления — и лед в буквальном смысле окрасился кровью. Травму фигуристке случайно нанес ее партнер и супруг Никита Кацалапов. Во время сложного элемента лезвие конька задело ногу Синициной, оставив глубокий порез голени.
Несмотря на травму, спортсменка проявила невероятную выдержку. Зрители заметили тонкую, но отчетливую струю крови, стекающую по ноге, однако Синицына не остановилась и довела номер до конца. Лишь после завершения выступления стало ясно, насколько все серьезно. Когда Кацалапов поднял партнершу на руки, кровь уже не останавливалась и буквально заливала лед. За кулисами фигуристке срочно потребовалась медицинская помощь. Синицину оперативно увезли в клинику с рваной раной голени. В Сети быстро распространились видео инцидента, усилив тревогу поклонников: кадры выглядели по-настоящему пугающе.
Кровавая дорожка на льду:— Slawa J (@doma_s_soba4koj) March 28, 2026
Фигурист Никита Кацалапов во время ледового шоу случайно порезал коньком ногу Виктории Синицыной. pic.twitter.com/iQMC1udwwh
Молчание спортсменов в первые часы только подогрело беспокойство. Многие опасались худшего — травмы в фигурном катании нередко оказываются серьезными. Позже Кацалапов вышел на связь и попытался успокоить публику. По его словам, ситуация оказалась не столь критичной, как выглядела: «Наложили два шва, Вика в порядке. Просто маленькая дырочка от конька. Удалось избежать серьезных проблем». Вскоре и сама Синицына подтвердила, что чувствует себя нормально и уже идет на поправку.
Пара — серебряные призеры Олимпиады-2022 в Пекине — давно считается одной из самых гармоничных в танцах на льду. Они вместе не только на арене, но и в жизни уже более десяти лет.