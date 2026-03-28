ВИДЕО: в России на ледовом шоу пролилась кровь - фигуристка получила серьезную травму коньком

Молчание спортсменов в первые часы только подогрело беспокойство. Многие опасались худшего — травмы в фигурном катании нередко оказываются серьезными. Позже Кацалапов вышел на связь и попытался успокоить публику. По его словам, ситуация оказалась не столь критичной, как выглядела: «Наложили два шва, Вика в порядке. Просто маленькая дырочка от конька. Удалось избежать серьезных проблем». Вскоре и сама Синицына подтвердила, что чувствует себя нормально и уже идет на поправку.