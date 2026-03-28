Тушите свет! Сегодня в Латвии пройдут мероприятия международной акции "Час Земли"
В субботу, 28 марта, Латвия погрузится в символическую темноту: города, кафе и даже мосты выключат свет ради планеты. "Час Земли" превращается в настоящий флешмоб заботы об окружающей среде — присоединиться может каждый.
Сегодня с 20:30 до 21:30 в Латвии состоится экологическая акция "Час Земли", во время которой будет выключено освещение общественных зданий, а также пройдут различные мероприятия, посвященные теме окружающей среды, сообщила руководитель по коммуникации Всемирного фонда природы в Латвии Анда Болужа.
В ходе акции "Час Земли" в разных города мира символически отключается освещение, чтобы подчеркнуть важность заботы об окружающей среде, отметила Болужа.
В акции также примут участие многие латвийские города. В Риге будет отключено освещение памятника Свободы, Вантового моста, муниципальных зданий и объектов предприятий. В Елгаве отключат подсветку церквей, Елгавского дворца и других зданий, в Кулдиге - подсветку водопада Вентас румба, старого кирпичного моста и смотровой башни.
Во многих краях пройдут посвященные "Часу Земли" мероприятия.
Как сообщила Болужа, в акции примут участие также предприятия и организации. Освещение будет выключено в торговых точках Narvesen и Caffeine, а сеть кафе Ezītis miglā во время акции будет работать при свечах. В центре Elektrum в Юрмале с 18:00 до 20:00 пройдет мероприятие для семей с детьми о природе, энергии и технологиях будущего.