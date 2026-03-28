В Латвии
Сегодня 09:11
Суббота в Латвии будет солнечной и теплой
Суббота будет солнечной и теплой, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Местами возможна небольшая облачность, сохранится слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит +10…+15 градусов, на морском побережье и в Курземе будет прохладнее - +5…+10 градусов.
В Риге ожидается солнечная погода с небольшой облачностью. Воздух в столице прогреется до +9…+11 градусов.