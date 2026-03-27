В Пурвциемсе мужчину убили несколькими ударами ножом: подозреваемый сам пришел в полицию
В этом месяце в одном из многоквартирных домов в рижском микрорайоне Пурвциемс был убит мужчина — ему нанесли несколько ножевых ранений. По подозрению в этом преступлении на следующий день Государственная полиция задержала знакомого погибшего. В связи с произошедшим начат уголовный процесс, а подозреваемому в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.
20 марта этого года Государственная полиция получила информацию от Службы неотложной медицинской помощи о том, что в квартире в рижском микрорайоне Пурвциемс найден мертвым мужчина 1987 года рождения с несколькими колотыми ранениями. О возможном преступлении медикам сообщили соседи погибшего.
Выясняя обстоятельства произошедшего, полиция получила информацию о том, что преступление, возможно, совершил знакомый погибшего — мужчина 1996 года рождения. По имеющимся данным, они вместе проводили время в квартире и употребляли алкогольные напитки. Подозреваемый покинул место преступления и сначала скрывался от правоохранителей. Сотрудники 1-го отдела 1-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции совместно с коллегами из Рижского Северного управления провели масштабные поисковые мероприятия, пока на следующий день мужчина сам не явился в полицию.
По имеющейся в настоящее время информации, преступление было совершено во время бытовой ссоры.
По факту произошедшего начат уголовный процесс по статье 116 Уголовного закона — убийство. За такое преступление законом предусмотрено пожизненное лишение свободы либо лишение свободы на срок от пяти до 20 лет, а также пробационный надзор сроком до трех лет.
23 марта мужчина 1996 года рождения был признан подозреваемым, и ему была избрана мера пресечения — заключение под стражу.
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.