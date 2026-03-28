ФОТО: Ринкевич посетил в Валмиере завод Patria и сделал акцент на росте оборонной индустрии

Эдгар Ринкевич посетил в Валмиере завод Patria (март 2026)
Сегодня 07:26
27 марта президент Латвии Эдгар Ринкевич посетил предприятие SIA Defence Partnership Latvia, на производстве которого в Валмиере выпускаются бронемашины Patria как для нужд Национальных вооруженных сил, так и для укрепления возможностей самообороны Вооруженных сил Украины.
«Развитие оборонной индустрии в Латвии является важным элементом укрепления общих оборонных способностей. Производство Patria — хороший пример тесного сотрудничества Латвии и Финляндии, совместной работы местных предпринимателей и международных партнеров. Это также хороший пример потенциала локализации в Латвии и повышения надежности поставок. В Латвии есть возможности для роста оборонной индустрии, важно обеспечить необходимые инвестиции и соответствующим образом упорядочить нормативную базу, в том числе в вопросах привлечения рабочей силы», — подчеркнул Эдгар Ринкевич.