Жителям Даугавпилса объяснили, что и на кладбище можно получить штраф

Специалисты компании Labiekārtošana-D напоминают, что за несоблюдение правил обращения с отходами и засорение территорий кладбищ предусмотрена административная ответственность как для физических, так и для юридических лиц. На кладбищах города размещены контейнеры для отходов, которые регулярно опустошаются, а также установлены знаки, запрещающие выбрасывать мусор в не предназначенных для этого местах. На территориях кладбищ запрещено создавать стихийные свалки, а в контейнеры запрещено выбрасывать демонтированные памятники, бордюры, строительные отходы, шины и другие предметы, не связанные с уходом за могилами.