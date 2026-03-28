Жителям Даугавпилса объяснили, что и на кладбище можно получить штраф
Весной многие люди посещают городские кладбища, чтобы привести в порядок места захоронения своих близких, поэтому самоуправление города государственного значения Даугавпилс напоминает о действующих обязательных правилах, которые определяют порядок функционирования и содержания городских кладбищ.
После зимнего периода коммунальные службы города уже провели проверки инфраструктуры на кладбищах. Восстановлено водоснабжение, проверены и приведены в порядок контейнеры для отходов, а также осмотрены биотуалеты, чтобы посетителям были доступны все необходимые услуги.
Специалисты компании Labiekārtošana-D напоминают, что за несоблюдение правил обращения с отходами и засорение территорий кладбищ предусмотрена административная ответственность как для физических, так и для юридических лиц. На кладбищах города размещены контейнеры для отходов, которые регулярно опустошаются, а также установлены знаки, запрещающие выбрасывать мусор в не предназначенных для этого местах. На территориях кладбищ запрещено создавать стихийные свалки, а в контейнеры запрещено выбрасывать демонтированные памятники, бордюры, строительные отходы, шины и другие предметы, не связанные с уходом за могилами.
Перед установкой, демонтажем, вывозом или реконструкцией памятников, бордюров и ограждений, а также перед посадкой или вырубкой деревьев и кустарников на участке захоронения или за его пределами, жителям необходимо связаться со смотрителем кладбища по телефону 65432787. Смотритель предоставит необходимую информацию о порядке проведения работ и выдаст письменное согласование.