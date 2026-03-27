У подростков в Латвии выявили пробелы в знаниях в одной важной сфере - в школах хотят ввести новый предмет

Председатель Ассоциации гинекологов и специалистов по родовспоможению и гинеколог Ласма Лидака пояснила, что эта услуга дополняет уже существующие консультации гинекологов для подростков. Конечно, 300 пациентов - это небольшой объем, поскольку амбулаторное гинекологическое отделение больницы обслуживает около 2000 человек. Именно поэтому на начальном этапе услуга будет сосредоточена в одном учреждении. Председатель правления организации Papardes zieds Ивета Келле отметила, что главный недостаток - отсутствие системного образования в области здоровья в Латвии на протяжении 30 лет; по ее мнению, его следует вводить в школах уже с первого класса. Она предложила обратиться в Министерство образования, с чем согласились и депутаты комиссий. Депутаты договорились направить письмо в Министерство образования и науки и Министерство здравоохранения с призывом включить в учебную программу отдельный предмет по здоровью, соответствующий международным стандартам.