В Латвии хотят наконец понять, где люди действительно ездят на автобусах, а где нет
В Латвии хотят по-новому взглянуть на работу региональных автобусов: вместо споров о том, как было раньше, Автотранспортная дирекция намерена опираться на точные данные о пассажирах и реальном спросе. Для этого в автобусах планируют внедрить счетчики пассажиров и создать мобильное приложение, которое покажет, где находится нужный рейс и когда он действительно прибудет.
"От самоуправлений нередко звучат эмоциональные упреки: мол, в советское время у нас было столько-то автобусных рейсов, а теперь автобусы не ходят, поэтому люди здесь больше не живут. Тогда мы сопоставляем данные: нет данных о перемещении людей. Чем выше плотность населения и чем больше люди передвигаются, тем проще обеспечить общественный транспорт и тем ниже его стоимость", - говорит председатель правления Автотранспортной дирекции Янис Лапиньш.
Чтобы точнее планировать перевозки, планируется внедрить счетчики пассажиров - они позволят выяснить, где и сколько людей входит и выходит. Некоторые перевозчики, правда, недоумевают, зачем это нужно, ведь и так все известно. Однако, как рассказал Лапиньш, во время тестов счетчиков неожиданно значительно выросло число проданных билетов, а на остановках, где якобы не было пассажиров и которые перевозчики хотели закрыть, вдруг появились желающие ехать, сообщает Latvijas Avīze.
"Контроль не помешает. Самоуправления не считают пассажиров на остановках. В год выполняется 1,4 млн рейсов. Средняя цена билета - 1,50 евро. Легко посчитать, какие возникают потери, если не выдать хотя бы один билет на рейс. В 2025 году, по официальной статистике, было перевезено 20,46 млн пассажиров", - отметил Лапиньш.
Еще одна цель дирекции - добиться такого качества услуги, чтобы человек был готов оставить свой автомобиль дома и пересесть на автобус. В течение года с привлечением европейских фондов планируется создать мобильное приложение, которое будет показывать точную информацию в зависимости от местоположения: доступные рейсы и точное время прибытия автобуса (так как GPS есть в каждом автобусе). Кроме того, через приложение можно будет отправить сообщение или видео в дирекцию, например, если водитель ведет себя неподобающим образом.