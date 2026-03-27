В Латвии после месяца рекордного тепла температура может опуститься ниже нормы

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в течение последнего месяца - с конца февраля - температура воздуха в Латвии постоянно была выше нормы, побито 127 температурных рекордов. Ожидается, что в апреле температура временами будет опускаться немного ниже нормы - среднего показателя за 1991-2020 годы.