Сегодня 09:06
Во второй половине дня воздух прогреется до +13 градусов
В пятницу во второй половине дня температура воздуха в Латвии повысится до +10…+13 градусов, только на побережье местами не превысит +6…+8 градусов.
Синоптики прогнозируют, что облачность в основном будет небольшой, существенных осадков не ожидается. Ветер - слабый западный, в Курземе - западный, юго-западный от слабого до умеренного.
В Риге солнце временами будет скрываться за облаками, осадков не ожидается. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, во второй половине дня - переменного направления. Температура воздуха повысится до +12 градусов, у моря будет прохладнее.