Огонь уничтожил дело всей жизни: в Лимбажском крае погиб известный в округе каменотес, его 89-летняя мать выжила
Разрушительный пожар унес жизнь мужчины в Лимбажском крае. Огонь уничтожил несколько построек, среди которых была и мастерская каменотеса. К счастью, из пожара удалось спастись женщине 89-ти лет — ее доставили в больницу.
Огонь уничтожил примерно половину построек на хуторе. И живущие рядом, и более далекие соседи заметили беду только тогда, когда здания уже были охвачены высокими языками пламени.
Очевидец пожара:
«Соседка, которая живет подальше, сказала мне: “Что у вас там? Лес горит?” Мы сидели в другой комнате, ужинали, это было около половины девятого вечера. Я посмотрела — там уже все было в огне, и позвонила по номеру 112. Приехали семь машин, пожарные все потушили».
Как сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Сандра Вейиня, горели одноэтажная мастерская площадью 140 квадратных метров, одноэтажный сарай площадью 100 квадратных метров и металлический вагончик площадью 10 квадратных метров. На месте также работали добровольные пожарные из Вилькене и Туи.
Жители Кайциемса, с которыми пообщалась передача «Degpunktā», рассказали, что в этих помещениях более 30 лет работал известный в окрестностях Лимбажи каменотес. Рядом с мастерской до сих пор можно увидеть выполненные им работы. К сожалению, в пожаре погиб сам изготовитель памятников, которому, по словам местных жителей, и принадлежало это хозяйство.
Как сообщила представитель Государственной полиции Зане Васкане, в результате пожара погиб мужчина 1967 года рождения. Также пострадала женщина (мать погибшего мужчины) 1937 года рождения, которая была доставлена в медицинское учреждение.
Сейчас полиция выясняет причины возгорания. По факту случившегося начат уголовный процесс.