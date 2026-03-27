ФОТО: в Риге строят четырехэтажный бизнес-центр с офисами и торговыми помещениями
Строительство бизнес-центра Lāčplēša Plaza в Риге по адресу улица Лачплеша, 76, вышло на новый этап - 24 марта в фундамент здания заложили краеугольный камень.
Речь идет о первом проекте в сфере коммерческой недвижимости в Латвии для девелопера, который ранее работал в основном с жилыми объектами. Строительством занимается латвийская компания, которая после завершения работ также разместит в этом здании свой офис.
Общая площадь четырехэтажного здания составит 1812 квадратных метров. Из них 405 квадратных метров отведено под торговые помещения, еще 1407 квадратных метров — под офисы. Завершить строительство планируется летом 2026 года.
Как отмечают представители проекта, закладка краеугольного камня означает переход к следующему этапу реализации. Также подчеркивается, что объект строится в районе с хорошей транспортной доступностью — на перекрестке улиц Лачплеша и Сатеклес. Рядом открылся новый магазин Lidl, а в перспективе неподалеку появится терминал Rail Baltica.
Новый бизнес-центр является частью более широкой деятельности девелопера в Латвии. Помимо этого объекта, в Риге реализуются и несколько проектов жилой застройки. Общая площадь всех строящихся жилых и коммерческих объектов достигает 44 000 квадратных метров.
