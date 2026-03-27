В Латвии начинается сессия госэкзаменов: что ждет выпускников этой весной

Для учащихся средних школ экзаменационный марафон начнется 11 мая с социальных наук, а закончится 12 июня географией. Учащиеся средних школ будут сдавать экзамены по иностранному языку с 25 по 28 мая, по математике - 1 июня, по латышскому - с 3 по 5 июня. В предыдущие годы учащиеся средних школ должны были написать мониторинговую работу по естественным наукам, а в этом году им предстоит сдавать экзамены по химии, физике или биологии - 18, 20 и 22 мая соответственно.