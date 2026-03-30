В Латвии
Сегодня 05:24
В Иманте на двух улицах вводят временный запрет на остановку и стоянку автомобилей
В Иманте на двух улицах вводят временные ограничения для водителей из-за весенней уборки. С 30 марта остановка и стоянка будут запрещены на отдельных участках улиц Клейсту и Зентенес со стороны четных номеров, а с 7 апреля — уже со стороны нечетных.
Ограничения будут действовать на следующих участках:
- на улице Клейсту — от бульвара Анниньмуйжас до проспекта Курземес со стороны четных номеров;
- на улице Зентенес — от бульвара Анниньмуйжас до проспекта Курземес со стороны четных номеров.
Планируется, что работы будут завершены, а стоянку транспорта снова разрешат 3 апреля. В свою очередь, с 7 апреля ограничения вступят в силу на тех же участках улиц, но уже со стороны нечетных номеров. На нечетной стороне работы планируется завершить и демонтировать дорожные знаки 12 апреля.