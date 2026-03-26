В латвийской торговой сети обнаружили опасные для здоровья сосиски литовского производства
В ходе лабораторного контроля Продовольственно-ветеринарная служба (Pārtikas un veterinārais dienests - PVD) выявила превышение допустимого уровня листерий (Listeria monocytogenes) в вареных сосисках, произведенных в Литве.
Сосиски находились в вакуумной упаковке 600 г. Производитель — компания UAB Krekenavos agrofirma; Литва LT 53-04, номер партии GM260484756836; срок годности — до 28.04.2026.
Листерии — это микроорганизмы, вызывающие острую инфекционную болезнь листериоз.
Образец был взят в продуктовом магазине Mere, где данный продукт уже снят с продажи.
PVD проинформирует соответствующий надзорный орган Литвы и контрольные службы других стран Европейского союза, а также запросил у литовской стороны информацию о том, каким предприятиям в Латвии была поставлена данная партия продукции.
PVD призывает торговые предприятия пересмотреть ассортимент и убедиться, что зараженная партия продукции отсутствует в продаже, а потребителей, которые приобрели данный продукт, — не употреблять его в пищу.
