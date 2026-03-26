"Впереди время экономной жизни": бывший министр дал советы по сохранению семейного бюджета
Цены скачут, расходы растут — но есть способ защитить свой бюджет уже сейчас. Латвийский экономист и бывший министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце объяснил, какие решения помогут пережить нестабильность без финансового стресса.
В условиях нестабильной экономической ситуации людям стоит особенно внимательно пересмотреть свои расходы и подход к личному бюджету. Об этом в эфире программы «Naudas cena» заявил экономист, председатель партии Latvijas attīstībai и бывший министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце.
По его словам, сейчас наступил подходящий момент для анализа своих финансов. «Это хороший момент посмотреть, какие из ваших ежедневных или ежемесячных расходов являются переменными, которыми трудно управлять», — отметил он.
Экономист подчеркнул, что у большинства людей доходы остаются относительно стабильными: «Своя зарплата каждому известна, и многие могут более-менее точно рассчитывать на нее каждый месяц». Однако основная неопределенность кроется именно в расходах, где есть множество изменяемых позиций. Поэтому, по мнению Пуце, важно заранее снижать риски. «Вопрос в том, можете ли вы уменьшить риски», — пояснил он.
В качестве одного из решений он предлагает заранее фиксировать расходы там, где это возможно. «Например, можно на какое-то время приобрести энергоресурсы, выровнять цену и стабилизировать ее на более длительный срок. Тогда вы сможете заранее понимать свои расходы», — сказал экономист.
Еще одна стратегия — планирование крупных покупок наперед. «Пока у вас есть ресурсы — деньги — их стоит использовать заранее. Например, поездки лучше покупать не в последнюю неделю, а за полгода вперед. Обычно это дешевле», — отметил он.
Пуце предупреждает, что в ближайшее время финансовая ситуация останется нестабильной: «Впереди время экономной и разумной жизни. Нужно учитывать, что многие расходы могут резко расти, потом снижаться и снова расти».
В таких условиях, по его словам, особенно сложно контролировать бюджет на ежемесячном уровне. «Если что-то можно заранее спланировать и предсказать, это нужно делать уже сейчас», — подчеркнул Пуце.