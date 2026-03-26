США согласились предоставить Украине гарантии безопасности при одном неприятном условии

«Поставки нам не были прекращены. Я очень благодарен президенту Трампу и его команде», — сказал Зеленский. «Увы, но ракеты Patriot не поставляются в тех количествах, которые нам сейчас необходимы», — добавил президент. Тем временем Украина продолжает производство собственных ракет и дронов дальнего радиуса действия, что позволяет ей наносить удары вглубь территории России в ответ на российские атаки по украинским городам.