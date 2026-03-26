США согласились предоставить Украине гарантии безопасности при одном неприятном условии
Принимая во внимание, что США сейчас сосредоточены на военных действиях в Иране, президент США Дональд Трамп оказывает давление на Украину с целью скорейшего завершения войны, развязанной Россией, — заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.
«Конфликт на Ближнем Востоке определённо повлиял на президента Трампа, и я думаю, что это повлияет и на его дальнейшие действия», — сказал Владимир Зеленский. «Также президент Трамп, к сожалению, по-прежнему придерживается стратегии, основанной на оказании большего давления на Украину».
Зеленский также указал, что США предложили Украине предоставить гарантии безопасности в случае мира, однако с одним условием.
«Американцы готовы предоставить эти гарантии на высшем уровне, если Украина будет готова отступить из Донбасса», — заявил украинский президент. Он предупредил, что отказ от Донбасса и передача России мощных оборонительных позиций региона поставят под угрозу безопасность как Украины, так и Европы в целом.
Президент также поставил под сомнение готовность России жертвовать сотнями тысяч своих военнослужащих, стремясь захватить территорию Донбасса, где она не контролирует около 6000 квадратных километров. Он выразил мнение, что эти вопросы можно было бы решить лишь на совместном саммите с участием Трампа, российского лидера Владимира Путина и его самого.
Президент Украины отметил, что в настоящее время в отношении гарантий остаются без ответа ещё два важных вопроса: кто поможет финансировать закупки вооружения для обеспечения военного сдерживания, и как именно союзники отреагируют в случае, если со стороны России будут зафиксированы какие-либо акты агрессии.
После тяжелых российских ударов по украинским городам в среду Зеленский поблагодарил администрацию Трампа за продолжающиеся поставки ракетных систем противовоздушной обороны Patriot, которые не прекращаются, несмотря на военные действия на Ближнем Востоке. Украинские официальные лица ранее выражали опасения, что поставки американских ракет Patriot — единственного средства защиты Украины от российских баллистических ракет — могут прерваться в связи с продолжающимися боевыми действиями в Иране.
«Поставки нам не были прекращены. Я очень благодарен президенту Трампу и его команде», — сказал Зеленский. «Увы, но ракеты Patriot не поставляются в тех количествах, которые нам сейчас необходимы», — добавил президент. Тем временем Украина продолжает производство собственных ракет и дронов дальнего радиуса действия, что позволяет ей наносить удары вглубь территории России в ответ на российские атаки по украинским городам.