Ребенок перепутал окно со смартфоном: тревожное наблюдение профессора в Латвии
Ребенок пытался "приблизить" птицу за окном, как на экране смартфона — этот случай шокировал латвийского скульптора Айгара Бикше и стал символом опасной зависимости детей от интернета.
Латвийский скульптор, профессор Латвийской академии художеств Айгарс Бикше высказался о влиянии смартфонов и интернета на детей в программе «Preses klubs» на TV24. Он прокомментировал обсуждаемую в стране идею ограничить неконтролируемое использование интернета детьми до 15 лет.
По словам Бикше, полностью исключить телефоны невозможно, особенно когда ребенок начинает самостоятельно ходить в школу. «Когда ребенок уже ходит в школу сам, ему, конечно, нужна какая-то коммуникация — хочется быть уверенным, что он не пропадет», — отметил он. Однако в целом ситуация вызывает у него серьезную тревогу. Он подчеркивает, что чрезмерное пребывание детей в интернете разрушительно: «Я вижу, что маленькие дети все время сидят в интернете. Мне кажется, это губительно».
Профессор считает, что в этом возрасте детям особенно важно развиваться физически и эмоционально вне цифровой среды: «Важно, чтобы ребенок был живым — бегал, играл, двигался, занимался спортом, имел какие-то увлечения».
Бикше также рассказал о случае, который произвел на него сильное впечатление и стал для него символом происходящих изменений. «Я видел, как ребенок ждал в приемной. Он подошел к окну, увидел птицу и захотел рассмотреть ее поближе. Но, не имея возможности приблизиться, он начал делать пальцами движение увеличения по стеклу», — рассказал он.
Этот момент, по его словам, показал глубину проблемы: «Он сидит в телефоне целыми днями настолько, что уже не понимает, где телефон, а где окно».