В одном из дворов Пурвциемса начали создавать новую зону отдыха для детей и молодежи - вот как она будет выглядеть
На этой неделе во дворе домов на улице Стирну, 53 и 55, начались строительные работы по созданию новой современной зоны отдыха. Проект реализуется благодаря конкурсу проектов бюджета участия Рижского самоуправления, заявку на который подала жительница района.
Пурвциемс является одним из самых густонаселенных районов Риги, где из-за плотной застройки по-прежнему не хватает современных и безопасных мест для отдыха. До сих пор на этой территории сохранялась еще созданная в советское время зона отдыха, которая сейчас изношена, визуально деградировала и не соответствует требованиям безопасности.
Проект предусматривает создание современной зоны отдыха, соответствующей стандартам безопасности и подходящей для разных возрастных групп, особенно для детей и молодежи. Ее расположение во дворе жилых домов обеспечит безопасную и спокойную среду без влияния интенсивного движения транспорта.
На площадке планируется установить тренажеры, качели, песочницу, лазательную конструкцию с горкой и мини-батут. В спортивной и игровой зонах будет уложено мягкое покрытие, чтобы обеспечить безопасность и снизить риск травм.
Важным элементом развития территории станет площадка для баскетбола 3х3, которая будет способствовать вовлечению жителей в физическую активность и поможет поддерживать здоровый образ жизни. Территорию также благоустроят, установив скамейки и урны. Важно, что на участке сохранят существующие деревья, которые будут создавать тень и комфортную среду.