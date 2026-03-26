Один из крупнейших туроператоров Латвии объявил о введении дополнительных сборов с отдыхающих
Компания TEZ TOUR объявила о введении дополнительных сборов для отдыхающих из-за резкого роста и нестабильности цен на авиационное топливо. Первое изменение уже коснется ближайшего рейса в Анталью: пассажирам придется доплатить по 40 евро, при этом компания не исключает, что подобные меры могут быть расширены и на другие вылеты.
"С учетом резкой волатильности цен на авиационное топливо туристический оператор TEZ TOUR в Латвии принял решение в отношении ближайших рейсов. На данный момент оно применяется только к рейсу 11 апреля в Анталью, и доплата установлена в размере 40 евро с человека", - говорится в заявлении туроператора.
О последующих вылетах и возможных изменениях компания обещает сообщить своевременно. TEZ TOUR подчеркивает, что динамика цен отслеживается ежедневно, и каждое решение тщательно оценивается, чтобы сохранить честный и ответственный подход к клиентам.
"Мы осознаем, что изменения цен всегда являются чувствительным вопросом, поэтому выбрали регулярный пересмотр решений и обеспечение прозрачного, соразмерного и соответствующего ситуации подхода", - указано в заявлении компании.
