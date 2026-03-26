Один из крупнейших туроператоров Латвии объявил о введении дополнительных сборов с отдыхающих

"С учетом резкой волатильности цен на авиационное топливо туристический оператор TEZ TOUR в Латвии принял решение в отношении ближайших рейсов. На данный момент оно применяется только к рейсу 11 апреля в Анталью, и доплата установлена в размере 40 евро с человека", - говорится в заявлении туроператора.