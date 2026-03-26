Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
В четверг во многих районах Латвии ожидаются дожди
В четверг во многих районах Селии и в восточной части Видземе, а также местами в Латгале ожидается дождь, а в Курземе будет дуть порывистый ветер, прогнозируют синоптики.
В некоторых районах между облаками выглянет солнце. Максимальная температура составит от +5 градусов в прибрежных районах до +12 градусов на юго-востоке Латгале. В Курземе будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, порывами до 12-17 метров в секунду.
В Риге будет частичная облачность без осадков. При умеренном южном, юго-западном ветре воздух прогреется до +10 градусов.