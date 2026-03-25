В Пурвциемсе у Maxima вспыхнула машина: перед пожаром происходило странное
Во вторник в Риге, на парковке магазина Maxima, бушевал огонь — один из автомобилей превратился в груду металлолома. Очевидцы говорят, что вряд ли причиной стала техническая неисправность: незадолго до возгорания возле машины происходило нечто, похожее на умышленные противоправные действия.
Жители Пурвциемса во вторник стали свидетелями того, как на парковке магазина Maxima сгорел Opel Zafira. Пылающий автомобиль недолго представлял угрозу для окружающих, так как вскоре на место прибыли спасатели и приступили к работе.
На тушение машины ушло всего несколько минут. Свидетелей того, как огонь охватил автомобиль и как работали службы, было немало. Однако лишь немногие заметили, что происходило возле транспортного средства незадолго до возгорания.
«Какие-то случайные парни… У них, видимо, застряла машина. Сначала они пытались ее вытащить, а потом в какой-то момент из салона пошел огонь. Я позвонил в службы и увидел, что уже было открытое пламя. А потом они куда-то убежали», — рассказывают очевидцы Артис и Артурс.
По словам молодых людей, находившиеся рядом с автомобилем вели себя крайне подозрительно. Их первоначальные действия напоминали хулиганство, которое вскоре, по их словам, переросло в действия, похожие на уголовное преступление. «Они газовали... У них там колесо крутилось минут пять. Они прыгали по этой машине, пытались ее толкать. В какой-то момент начали бить по зеркалам, разбили лобовое стекло. Потом они просто оставили заведенную машину с работающим двигателем... Что-то еще из багажника закинули в салон, наверное, подожгли и убежали. Похоже, что подожгли специально. Закинули в салон какие-то шины и еще вещи из багажника, сломали дверь, подожгли, взяли бутылки пива и ушли», — говорят очевидцы.
Правоохранительные органы начали по факту произошедшего уголовный процесс по статье 18 — о преступлении против собственности. Более подробную информацию в интересах следствия полиция не раскрывает. Известно лишь, что на данный момент никто не задержан.